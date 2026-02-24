Tomo Como Rey y la deuda del Festival de Viña con la cumbia chilena: «Ha sido un poquito esquivo»

La banda Tomo Como Rey llegó a Radio Corazón a hablar sobre su trayectoria.

El cuarteto comenzó como tributo a grandes orquestas populares como La Sonora Palacios y la Sonora de Tommy Rey y se ha logrado consolidar en la música chilena.

De hecho, los intérpretes de «El Niño Maravilla«, «Los que toman como rey» y «Arriba de la pelota» se presentarán este 14 de marzo en el Lollapalooza.

Rodrigo «Negro» Medel, expresó lo agradecido que estaban por ser partícipes de este evento, sobre todo para darle visibilidad a su música. «La pachanga siempre ha estado, nunca ha muerto, nunca ha estado la moda. Yo digo que siempre ha sido la moda, porque siempre está presente en todos los carretes (…) Las fiestas, las ganas de pasarlo bien y de bobear siempre están en el corazón del chileno».

Cumbia en el Festival de Viña del Mar

Por otro lado, la banda señaló que ha sido complejo abrirse espacio en el reciente Festival de Viña del Mar.

«Yo creo que en general, el Festival de Viña ha sido un poquito esquivo con la cumbia chilena. Costó mucho tiempo que fuera Tommy Rey, que fuera la Sonora Palacio, el mismo Giolito, recuerdo, hace mucho tiempo. Exponentes como de nuestra generación han ido súper poco. De hecho, estuvo la Sonora Barón, Juana Fe, Villa Cariño, pero en shows compartidos con grandes artistas», indicó Medel.

El cantante abordó la trayectoria musical de la banda, desde los inicios en su época universitaria. Asimismo, señaló que han hecho presentaciones en festivales de otros países: «Nos ha pasado, por ejemplo, que vamos a México mucho y hemos tocado en festivales súper grandes, como en Machaca Fest, en el Skatex, que son festivales de 80.000 personas, y allá como que nos ha ido muy bien, y nos quieren harto«.

Además, agregó: «Y como que finalmente festivales masivos, no tenemos tantos en nuestra bitácora, pero sí tenemos una trayectoria de miles y miles de kilómetros y de canciones, pero creemos que finalmente, si no nos llaman, cuando nos inviten, será el momento«.

