Cantante Fran Maira impacta motocicleta en accidente en La Dehesa

La cantante y exchica reality Fran Maira se vio involucrada la noche de este martes en un grave accidente de tránsito en la comuna de Lo Barnechea, en la Región Metropolitana.

El hecho se registró cerca de las 21:45 horas. Según los primeros antecedentes, la artista conducía un vehículo cuando impactó a una motocicleta en la intersección de Robles con Avenida La Dehesa.

Tras la colisión, equipos de emergencia llegaron rápidamente al lugar para asistir a los involucrados. De manera preliminar, se informó que el motorista resultó con lesiones de gravedad y permanece en estado crítico.

Las circunstancias del accidente están siendo investigadas, según consignó Meganoticias.

Noticia en desarrollo…

