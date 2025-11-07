“La Magia de Escuchar Radio Corazón”: el concurso que premia tu sintonía con regalos imperdibles esta Navidad

La época más linda del año se acerca, y con ella también los gastos en cenas, regalos y celebraciones. Pero tranquilos, porque en la Número Uno de Chile queremos que disfrutes las fiestas con el corazón contento y la billetera más liviana.

Por eso regresa uno de los concursos más esperados por nuestros auditores: «La Magia de Escuchar Radio Corazón», una promo soñada donde 36 premios están esperando por ti. Sí, leíste bien: 36 oportunidades de ganar para llenar tu casa de alegría y regalos que te harán brillar esta Navidad.

Entre los premios hay de todo: refrigeradores, cocinas, lavadoras, hornos, bicicletas, juguetes, notebook, consolas y hasta una cuatrimoto, porque en Radio Corazón nos gusta premiar a lo grande.

¿Cómo participar en el concurso navideño de Radio Corazón?

¿Quieres saber cómo participar? Muy fácil: solo tienes que inscribirte en el formulario que te dejamos más abajo, completar tus datos y mantenerte atento a la Más Querida de Chile. Si te llamamos, debes responder ¡YO ESCUCHO RADIO CORAZÓN!

Así que no lo pienses más y súmate a esta nueva versión de «La Magia de Escuchar Radio Corazón», el concurso que convierte la sintonía en regalos y la Navidad en un verdadero festejo con la Número Uno.

El sorteo de los premios será el día 19 de diciembre, así que tendrán que estar atentos a su teléfono en esa fecha. Participar es más fácil que la tabla del uno, no pierdas la oportunidad de vivir una Navidad soñada gracias a Radio Corazón.

