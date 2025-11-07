  • EN VIVO

“La Magia de Escuchar Radio Corazón”: el concurso que premia tu sintonía con regalos imperdibles esta Navidad

Porque en la Número Uno nos encanta regalonearte, vuelve «La Magia de Escuchar Radio Corazón», el concurso que trae 36 premios increíbles para que vivas una Navidad llena de alegría.

07 Nov, 2025. 11:49 hrs
La Magia De Escuchar Radio Corazón
Radio Corazón

La época más linda del año se acerca, y con ella también los gastos en cenas, regalos y celebraciones. Pero tranquilos, porque en la Número Uno de Chile queremos que disfrutes las fiestas con el corazón contento y la billetera más liviana.

Por eso regresa uno de los concursos más esperados por nuestros auditores: «La Magia de Escuchar Radio Corazón», una promo soñada donde 36 premios están esperando por ti. Sí, leíste bien: 36 oportunidades de ganar para llenar tu casa de alegría y regalos que te harán brillar esta Navidad.

Entre los premios hay de todo: refrigeradores, cocinas, lavadoras, hornos, bicicletas, juguetes, notebook, consolas y hasta una cuatrimoto, porque en Radio Corazón nos gusta premiar a lo grande.

¿Cómo participar en el concurso navideño de Radio Corazón?

¿Quieres saber cómo participar? Muy fácil: solo tienes que inscribirte en el formulario que te dejamos más abajo, completar tus datos y mantenerte atento a la Más Querida de Chile. Si te llamamos, debes responder ¡YO ESCUCHO RADIO CORAZÓN!

Así que no lo pienses más y súmate a esta nueva versión de «La Magia de Escuchar Radio Corazón», el concurso que convierte la sintonía en regalos y la Navidad en un verdadero festejo con la Número Uno.

El sorteo de los premios será el día 19 de diciembre, así que tendrán que estar atentos a su teléfono en esa fecha. Participar es más fácil que la tabla del uno, no pierdas la oportunidad de vivir una Navidad soñada gracias a Radio Corazón.

