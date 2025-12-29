CONCURSO: Participa por entradas para Festikids Summer 2026, el evento familiar del verano

¡No queda nada para una nueva versión de Festikids Summer 2026! Los días 10 y 11 de enero se realizará el panorama familiar más esperado del año. Y queremos que nuestros auditores puedan asistir, por lo mismo, les traemos el manso concurso de packs familiares (equivalentes a tres entradas) para que asistan a esta gran experiencia.

El evento será en los jardines de la Corporación Cultural Las Condes, y será entre las 11:00 y 20:00 horas.

Además, tendrá varías sorpresas, ya que este año el plato fuerte es la presentación de «Las Guerreras K-Pop», quienes tendrán dos funciones:

Sábado 10 de enero a las 17:30 horas

Domingo 11 de enero a las 12:00 horas

Y no solo eso, puesto que el evento familiar tendrá obras de teatro, marionetas gigantes y banditas musicales, carritos de golosinas, juegos al aire libre, talleres, karaoke infantil, un muro de escalada para grandes y chicos, fútbol, adopción de perritos, un Museo Star Wars con piezas originales icónicas utilizadas en las películas, foodtrucks, concursos y muchas más sorpresas para disfrutar.

Sin duda, un panorama que no te puedes perder, grandes y chicos pueden ser parte de las divertidas actividades que se realizarán durante el día, y La Número Uno de Chile regalará entradas.

¿Cómo concursar por entradas para Festikids Summer 2026?

Para participar por entradas para Festikids Summer 2026 debes seguir estos sencillos pasos:

Seguir a Radio Corazón y a @festikids en Instagram

Comentar en el post por qué quieres ganar el pack familiar

Rellenar el formulario web con tus datos

¡Y listo! Ya estarás participando por entradas para ti y tu familia. Un evento divertido, ideal para disfrutar con tus seres queridos en este verano.

