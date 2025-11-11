Concurso: Participa y gana entradas para el concierto de Cosculluela en el Movistar Arena

El reconocido rapero puertorriqueño Cosculluela, también conocido como «El Príncipe» regresa a Chile con un espectáculo que promete ser una verdadera fiesta urbana. Este 27 de noviembre, los fanáticos del reggaetón de la vieja escuela tendrán la oportunidad de vibrar con todos sus grandes éxitos en un show cargado de energía, talento y una puesta en escena explosiva.

Con una trayectoria que lo posiciona como una de las figuras más influyentes del género, Cosculluela se ha ganado el respeto del público gracias a su estilo único, letras potentes y colaboraciones junto a grandes artistas del panorama latino.

Una de sus grandes características es su «palabreo», que lo ha convertido en una figura clave del panorama urbano con temas como «Na Na Nau», «Plaka Plaka» y «Prrrum«, que ya son considerados himnos para los seguidores old school del género urbano.

Sabemos que muchos de nuestros auditores son seguidores de la carrera de «El Princi», y bailaron más de una vez sus temazos. Por lo mismo, llegamos con un concurso que no te puedes perder.

Gana entradas para el concierto de Cosculluela en el Movistar Arena

¿Y lo mejor de todo? tú puedes ser parte de esta noche inolvidable. Participar es muy sencillo: solo debes llenar el formulario con tus datos y automáticamente estarás participando por entradas para asistir al show.

No te pierdas la oportunidad de vivir una noche épica junto a Cosculluela. ¡Prepárate para disfrutar de toda la energía del «Drácula Boy» en vivo!

Rellena el formulario que está acá abajo y ya estarás participando por entradas para el concierto de Cosculluela en el Movistar Arena

