Violenta pelea dentro de reality terminó en golpes e insultos: «perkin» y «te paso por los coc…»

Sin duda, uno de los formatos más exitosos en el último tiempo han sido los realities web. Sobre todo los creados por Diego González, quien suma millones de visitas con su serie «Secreto».

Son diversas versiones las que han visto la luz, entre ellas secreto en el lago, en la cabaña, en Brasil y en la mansión.

Hace algunas semanas se estrenó «Secreto Final», cierre de la seguidilla de temporadas, y para ello, el periodista eligió a lo mejor de la cultura web chilena para cerrar con broche de oro.

Sale a la luz la pelea entre René Puente y Junior Playboy

Si bien existían adelantos de la escena, fue en la reciente edición donde salió a la luz completamente.

“Oye René, ¿me tienes mala?, ¿estás enojado conmigo?, ¿tienes envidia por los hueones de la tele?, ¿sientes que te voy a quitar tu público?”, comenzó diciendo el ex participante de Tierra Brava.

«Porque no te he hecho nada», agregó.

Fiel a su estilo, «Tío René» reaccionó exageradamente, y no dudó en responder: «Yo soy el más viral de Chile, chuchetu…», lanzó el creador de contenido.

Junior, por su lado, le preguntó a quién le había ganado, y comparó su hit «desayunior» con «Dos shipitia»: «Estuvo por cuatro años tocando, papá», exclamó.

¿La reacción de René? Lanzar un golpe directo a la mejilla, algo que, según las normas, merece expulsión.

“Para mí eres un perkin (…) no te voy a respetar, te paso por los coc… Porque aparte de enfermo eres envidioso», lanzó Junior.

Para calmar la situación, tuvo que llegar el «Dr. Makigero», quien es el único «capaz de calmar a su androide».

“Ahora baja los humitos. Anda a pedir disculpas como verdadero hombre, no más. Era”, le dijo Marcianeke.

Para cerrar, los participantes hablaron como caballeros y se disculparon mutuamente. Todo terminó con un abrazo y un beso.

