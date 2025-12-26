¡Pelea dentro del reality! Participante fue agredido físicamente y no fue expulsado por esta razón: «¿A quién le has ganado?»

Sin duda, uno de los formatos más exitosos de la actualidad han sido los realities web. Sin embargo, los que marcan la diferencia son los que realiza Diego González, periodista que llevó el formato a otro nivel.

En ese contexto, es que luego de varios programas de telerrealidad, el comunicador anunció hace un tiempo que estos llegaran a su fin, y decidió despedirse en grande.

Este domingo 28, estrenará El Secreto Final, cierre de la serie que incluye Secreto en el lago, Secreto en Brasil, Secreto en la mansión y Secreto en la cabaña.

Para que sea con broche de oro, «Diddy» González reclutó a lo mejor del mundo del internet, y algunos pesos pesados de los realities. Entre ellos Francisco Hauiquipán, Rubi Galusky, Marcianeke, Junior Playboy, Carlitos Run y el infaltable Tío René.

Si bien el programa se estrena este fin de semana, ya se viralizó un adelanto que involucra a dos reconocidos personajes: Tío René y Junior Playboy.

Los dos participantes se enfrascarán en una tensa discusión: «¿A quién le has ganado?, «No me hueí, soy buena onda, pero también tengo un límite» y «aparte de enfermo, erí envidioso», serán algunas de las declaraciones.

Diego Gonzaléz y el fin de una era

El creador de contenido conversó con La Cuarta sobre la decisión tomada y expuso que «Mi retirada se debe a que no quiero abusar de un formato que me ha dado mucho. De todas formas, voy a seguir haciendo contenido».

Además, en conversación con los streamers ByKing y LocoLuca, el influencer reveló que debido a la agresión de René, debería haber sido expulsado. Sin embargo, se llegó a otra decisión.

«El Rene le pegó un combo al Junior Playboy la primera noche. Por ley, yo lo debería haber echado, la regla es no pegar, pero él es la estrella. ´Le dije si lo perdonai, seguimos’ y lo perdonó», explicó el creador del formato.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Diego González TV (@diegogonzalez.tv)

