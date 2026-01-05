«Uno nos va a sorprender»: Tarotistas predicen tres muertes de famosos que impactaran el espectáculo en este 2026

Con la llegada del nuevo año, también llegan nuevas predicciones sobre diversos tópicos que podrían marcar a nuestro país.

Los tarotistas están constantemente lanzando presagios y vaticinios de diversos temas, ya sea política, espectáculo o desastres naturales. En ese contexto, es que desde Plan Perfecto le consultaron a tres destacados guías espirituales por sus predicciones para Chile y el mundo. Los elegidos fueron Álvaro Santi, Vanessa Daroch y Blanche.

Tarotistas y sus predicciones para 2026

Siguiendo por esa línea, es que los tres coincidieron con un episodio en particular, lo que sorprendió a todos los cibernautas en redes sociales.

Al momento de lanzar las cartas, todos coinciden con tres muertes de famosos que remecerán al país.

«Casi terminando el año, vienen tres fallecimientos de personas muy conocidas, que nos van a mover el piso», comenzó diciendo Vanessa Daroch en el programa de espectáculos.

Blanche también se sumó a las palabras de la brujita Daroch: «De Chile tres personas, incluso más. Una nos va a sorprender. Una va a ser una mujer», señaló.

«Veo tres personas, pero también una cuarta», agregó Álvaro Santi. Sin embargo, el ex participante de “psíquicos” no se quedó ahí y entregó más detalles sobre el posible suceso.

“Hay una mujer que probablemente tuvo un protagonismo en algún momento. Está vinculada con el espectáculo, canales de televisión, que van a lamentar mucho el fallecimiento de ella», lanzó.

