Aseguran que popular animador fue despedido junto a todo su equipo de programa de TV: Los hicieron grabar diciendo que volverían este lunes

No han sido días fáciles para el equipo de Todo va a estar bien, y es que el equipo del programa de Vía X habría sido despedido, incluyendo a Juan José Lavín, animador del espacio.

Fue en la víspera de Año Nuevo cuando se emitió la última edición del programa. En aquella ocasión, el invitado fue el comentarista deportivo Pablo Flamm.

Malas noticias para el equipo de Todo va a estar bien

Cuando llegó el tramo final del programa, el conductor entregó el clásico mensaje de Año Nuevo, y se despidió, asegurando que regresarían en la jornada del lunes. Según consignó Glamorama, esto no sucederá.

“Nos vamos a ir, se nos fue, se nos acabó el tiempo… Falta poquito para irnos de este 2025… Nos vamos bailando… ¿Qué día nos vemos?… ¡El lunes! Nos vemos el próximo año», fueron sus palabras.

Además, agregó que: “Señoras y señores, ha sido un gusto estar con ustedes este año. Así es que a despedirnos con los mejores deseos para ustedes, para su familia, para el país en lo que se viene».

“Que sea todo mejor en este 2026 que se inicia en un ratito más. Un abrazo mío, de todo el equipo, y nos reencontramos, si Dios quiere, el próximo lunes”, cerró.

Es importante destacar que Juan José Lavín se unió al programa en el año 2025, en modo de reemplazo de Eduardo de la Iglesia, quien se fue a Chilevisión.

También puedes leer en Radio Corazón: Pasaron las fiestas separados y ya no se siguen en Instagram: Cuco Cerda respondió a los rumores de su relación con Daniela Aránguiz

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google