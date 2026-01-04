Pasaron las fiestas separados y ya no se siguen en Instagram: Cuco Cerda respondió a los rumores de su relación con Daniela Aránguiz

Cuco Cerda y Daniela Aránguiz son una de las parejas más mediáticas del espectáculo hoy en día. Ambos iniciaron una relación durante el 2025, y según los rumores en las redes, se habría quedado en aquel año.

Esto, después de las historias de Instagram que publicó la ex Mekano, con un mensaje que varios interpretaron como un quiebre. Por otro lado, la pareja dejó de seguirse mutuamente en Instagram.

Cuco Cerda respondió a los rumores de su relación con Daniela Aránguiz

Todo partió en la celebración de Año Nuevo, en la que los usuarios se percataron de que no pasaron juntos. Cuco Cerda subió fotos en una fiesta, y posteriormente, celebrando con amigos.

Por otro lado, Daniela Aránguiz subió fotos con sus hijos y familia. Pero todo se alimentó aún más cuando en sus redes la exMekano escribió: «me hubiera gustado estar con otra persona también, pero son cosas de la vida«.

«De repente uno tiene que aceptar que no a todo el mundo le gustan las mismas cosas que a ti«, agregó.

Rápidamente en las redes asumieron que era un palito para Cuco Cerda, y su celebración de Año Nuevo. Además, ambos dejaron de seguirse en Instagram, una clara señal de que algo estaba pasando.

Finalmente, desde FMDOS se pusieron en contacto con Cuco Cerda, para aclarar los rumores de una vez por todas. El ingeniero comercial respondió tajantemente: «Obvio que estamos juntos y todo bien«.

Desde el medio citado, le consultaron por la situación de que no se siguen en Instagram, a lo que Cuco Cerda respondió brevemente para despejar las dudas: «Es una red social, nada más, todo bien«.

