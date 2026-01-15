«Todo se va a aclarar»: Julio Iglesias alza la voz tras acusaciones de abuso sexual y anticipa su defensa ante las denuncias

Julio Iglesias volvió a quedar en el centro de la atención pública luego de que dos mujeres presentaran denuncias en su contra por presunto acoso y agresión sexual.

Los hechos denunciados se habrían producido en 2021 y hoy son materia de investigación por parte de la Fiscalía de la Audiencia Nacional.

En una conversación privada con la revista ¡HOLA!, el cantante español optó por la cautela. Afirmo que, por ahora, no hará declaraciones públicas. Sin embargo, adelantó que su versión de los hechos se conocerá más adelante, una vez que avance el proceso.

El destacado intérprete explicó que se encuentra enfocado en la preparación de su defensa. En ese contexto, expresó confianza en el resultado de la investigación y sostuvo que «todo se va a aclarar».

Debate en España por acusaciones en contra de Julio Iglesias

El caso ha provocado un amplio debate, especialmente en España. Desde el ámbito político también han surgido reacciones. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, salió a respaldar al artista y recalcó la importancia de respetar la presunción de inocencia.

Siguiendo por esa línea, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, defendió ese principio jurídico y aseguró que no retirará los honores municipales otorgados al cantante.

Por otro lado, el Gobierno español subrayó la necesidad de que la investigación avance hasta el final. Desde el Ejecutivo remarcaron que el objetivo es evitar «espacios de impunidad» y esclarecer completamente la situación.

Mientras el proceso continúa, la atención pública sigue puesta en la futura declaración de Julio Iglesias, quien ya adelantó que entregará su versión y que, a su juicio, la verdad de los hechos terminará por conocerse.

