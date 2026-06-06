«Me iba a hacer la vida imposible»: Fran García-Huidobro destapa desconocida historia con Sebastián Eyzaguirre

Sebastian «Cuchillo» Eyzaguirre, está bajo el ojo público, esto luego de que se filtrara un audio en donde se iba con todo contra Gonzalo Feito, causando revuelo en los programas de farándula.

Ahora bien, eso no es todo, porque la Dama de Hierro salió a hablar sobre un hecho que vivió años atrás con el panelista de ‘Caiga quien caiga’.

Durante la emisión del programa Plan Perfecto, Fran García-Huidobro relató cómo el panelista fue a su casa para ofrecerle un puesto de trabajo que no era el correcto.

Fran comentó que hace años recibió una llamada de Sebastián Eyzaguirre para que volviera el programa de CQC. «Fue a mi casa y me dijo cuatro veces ‘bonita’. Así como, ‘mira bonita’, como ‘chicoquita'», señaló.

Según cuenta Fran, el periodista habría llegado a su casa para ofrecerle ser panelista del aclamado programa. «Yo la pensé en ese momento y me dije: ‘Buta, tengo tanto atado en la farándula que encima ir a meterme a atados en la política… para qué’. Y le dije no, muchas gracias«, expresó.

¿Realmente Fran había sido invitada como panelista de Caiga quien caiga?

Posteriormente, días después desde progración llaman a Fran García-Huidobro para comentarle la verdadera oferta, según consigna el medio La Cuarta.

«Me llama el gerente de Programación de este canal para decirme: ‘Francisca, no es así. El canal quiere que tú seas la conductora de CQC y él sería tu panelista«, señaló la Dama de Hierro.

Luego de saber la verdadera oferta de trabajo, Fran se negó rotundamente a participar del proyecto. Y le dijo «¿Tú crees que me voy a meter a ese programa para que este me haga la vida imposible, porque está convencido de que él es el conductor? No, no cuenten conmigo«, expresó.

Asimismo, Fran señala que el periodista se siente como «un gran dador de recursos», por lo que no le causó sorpresa lo que le dijo al Gonzalo Feito.

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