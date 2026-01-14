«Ayer partió un miembro de mi familia muy querido»: La triste pérdida que enluta a José Antonio Neme

José Antonio Neme, destacado rostro de Mega, reveló a través de sus redes sociales que atraviesa un complejo momento.

Mediante su cuenta oficial de Instagram, el comunicador informó una lamentable noticia: la muerte de su perrito llamado Bo.

José Antonio Neme comunica la muerte de Bo, su perro

El periodista dio a conocer esta noticia a través de su cuenta oficial de Instagram, donde también aprovechó para contar que hará un nuevo viaje con destino a la India de la mano de Masai Travel.

«Este viaje llega en un momento muy importante de mi vida. Estoy en una actitud de mucho recogimiento y creo que va a ser un viaje muy bonito», comenzó diciendo Neme.

Luego, habló del delicado tema que lo afecta. «Ayer partió un miembro de mi familia muy querido, quizás liberándome para que yo me fuera sin la carga de lo que significa estar enfermo, de estar preocupado. Pero yo sé que él va a estar conmigo en este viaje, y me va a ayudar a encontrar desde otra dimensión las respuestas», fueron sus sentidas palabras.

«Un beso al cielo a mi querido Bo, que me está cuidando. Y acompáñenme en esta aventura», cerró el animador de Mucho Gusto.

Según información de La Cuarta, el can tenía 11 años y fue parte fundamental de su vida. Entre ellos, su primer despido de Mega y su compañía durante el encierro debido al Covid-19.

Bo se encontraba decaído y había tenido días difíciles luego de que le diagnosticaran tumores dentro de su cuerpo. Finalmente, falleció este martes mientras dormía.

