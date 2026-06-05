«No quería decirlo, pero el gallo por el que voté tiene la ca…»: Nicolás Larraín lanza fuerte cuestionamiento al Gobierno

El ex panelista de Caiga quien caiga se sinceró y habló sobre el gobierno actual. En el reciente capítulo del podcast de «En las buenas y en las Malas» de Pablo Mackenna, el comunicador se desahogo.

Durante la conversación, Nicolás Larraín, comenzó diciendo sobre el cambio de postura política por las noticias del gobierno. «¡Casi me paso a la izquierda ayer, hueón!«, le comentó a su amigo.

«No cuál de todos los titulares fue… pero dije, todo mal, hueón, todo mal hecho… Me hizo recordar todos los dichos de Kast«, señaló.

Asimismo, el comentarista confesó que «Así como yo critiqué tanto a Boric… Hoy día miro a Boric y hueón… No quería decirlo pero, buta, ¡el gallo por el que voté tiene la cagada poh, hueón!«.

En ese sentido, Nicolás Larraín, comentó sobre la nueva solicitud de deuda por parte del Estado, los recortes y el Sence. «¡Qué zorra tenemos!», expresó.

La reflexión de Nicolás Larraín tras la decisiones del gobierno actual

Sin embargo, lo que más le impactó fueron lo dichos del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien señaló de «no tener idea» de la razón por la cual el mandatario no mencionó la nueva solicitud de deuda en la Cuenta Pública.

Ante esto, Larraín realizó una reflexión «buta que fui pelotudo de hablar, para qué hablamos tanto, saca a la Mara Sedini, que nadie más hable pelotudeces… o sea, Boric lo hizo increíble«.

De igual forma, expresó que a su juicio el gobierno tenía todo «bajo control», pero admitió que ahora es «un desmadre». Asimismo, señaló que llevar un país no es fácil como creía.

«Yo mismo me llené la boca y para administrar un país no hay que hablar tanto. Es un zorraz… administrar un país, no hables tanto en contra de los otros. Esa es mi lección«, concluyó.

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