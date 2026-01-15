La predicción de Latife Soto que promete un giro económico inesperado y que ilusiona a los chilenos: «un mejor nivel»

Sin duda, una de las tarotistas más destacadas en el país es Latife Soto.

La guía espiritual ha dado que hablar con sus predicciones variadas, que van desde muertes de famosos hasta fenómenos naturales.

En ese contexto, la guía espiritual sorprendió recientemente con un nuevo vaticinio.

Sin embargo, esta vez no es de connotación negativa, guarda relación con la economía y da esperanza a los ciudadanos.

La nueva predicción de Latife Soto que alegró a los chilenos

Fue en el programa «La Hora de Jugar», donde la tarotista entregó detalles de lo que podría avecinar en el ámbito económico durante este año en el país.

La tarotista señaló que durante los próximos meses, la economia irá mejorando y en el mes de octubre ya estaría en equilibrio.

Latife Soto esperanzó a todos, y fue enfática en mencionar que este año muchas personas podrían comprar un auto, alguna propiedad o los bienes materiales deseados.

«Las cartas dicen que este va a ser un año donde se logra estabilizar más la economía para Chile. Van a llegar inversiones de afuera a Chile y eso hará que estemos más tranquilos», fueron sus palabras en el programa de entretención.

Además, agregó que es un «momento para poder tratar de tener lo que necesitas. Tu casa propia, un auto, un mejor trabajo. Va a ir mejorando (refiriéndose a la economía)».

«Las tasas estaban altas, pero se van a ir equilibrando. La gente va a poder comprar a un mejor nivel», continuó.

Para concluir, aseguró que «en octubre todo estará más equilibrado en cuanto a tasas, pero este año ya podrán comprar».

