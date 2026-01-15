¡Impacto en la industria televisiva! Muere destacada actriz a un día de cumplir 94 años: «Perdimos a una gran mujer»

En las últimas horas, se dio a conocer una noticia que impactó al mundo de la animación.

Gloria Rocha Contreras, destacada actriz y directora de doblaje mexicana, falleció a los 93 años, a solo un día de cumplir 94. Su partida enluta a la industria del doblaje latinoamericano, donde deja una huella profunda.

La noticia se conoció durante la jornada del miércoles y fue confirmada por Eduardo Garza, actor y director de doblaje, recordado por dar voz a Krillin en Dragon Ball Z y considerado uno de los alumnos más cercanos de Rocha.

“Hoy perdimos a una gran mujer. Alguien que cambió la vida de millones en el mundo. Hoy le rendimos homenaje a Gloria Rocha, directora original de Dragon Ball, Dragon Ball Z, Sailor Moon, Slam Dunk y muchas otras series que marcaron la vida y la carrera de tantos. Hasta siempre, Madrina”, expresó a través de sus redes sociales.

La extensa trayectoria de Gloria Rocha

Su trayectoria está vinculada con algunas de las franquicias más influyentes del anime y la televisión. Bajo su dirección se desarrollaron producciones que marcaron a generaciones completas.

En su rol como directora, fue clave en la consolidación de figuras icónicas de la animación y acción real. Entre ellas destacan Sailor Moon, Slam Dunk, Los Muppets como Miss Piggy, Scooby-Doo como Vilma, Looney Tunes como Piolín y Spider Man (1981), donde interpretó a la tía May.

