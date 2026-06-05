“Terminó con los choros fuera del canasto”: Aseguran que popular rostro de TV explotó contra Canal 13 tras inesperado fin de su programa

Un conocido rostro de la televisión se encontraría furioso por la cancelación del programa «El Desestrece». Supuestamente, el animador de Canal 13 no puedo tolerar que el programa no siguiera al aire.

En un nuevo episodio del Zona de Estrellas, de Zona Latina, Camilísima reveló que a Martín Cárcamo no le parecía que el programa de humor dejará la pantalla.

«A mí me contaron algo. Cuando estábamos reporteando el fin de El Desestrece, yo pregunto en Canal 13 si es que tenían por ahí alguna cosita de pasillo que no sepamos de manera pública, si se quejó quizás algún humorista de ese espacio», declaró.

En respuesta a su pregunta, le comentaron que los humoristas se lo tomaron de buena manera, aunque si estaban tristes por la salida. Pero enfatizaron en que Martín Cárcamo estaba bastante enojado.

«¿Martín Cárcamo furioso con quién?», preguntó Hugo Valencia, a lo que su compañera le responde «Quiero contarlo bien. Con el canal», aclaró.

¿Por qué se enojó Martín Cárcamo?

Luego de conversación con el panel, donde Javier Fernández señaló que el animador «Pensaba que iba a ser un hitazo y fue un fracaso rotundo«. Camilísima aclaró los hechos.

«Martín Cárcamo sí se enojó, es lo que me cuentan, porque él primero no quería participar. Después convencieron a Martín Cárcamo, sube al buque el hombre y después lo sacan, entonces terminó con los choros fuera del canasto», expresó la periodista mientras leía su celular.

Asimismo, Hugo Valencia comentó el porqué Cárcamo quería conducir el programa. «No los encontraba picante, los encontraba fomes. Y no por Luis Slimming (…) pero esa tracalá de amigotes que llevó el Lucho Slimming, solamente para que los cabros pudieran pagar las cuentas tres o cuatro meses, terminó por sepultar ese programa«.

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