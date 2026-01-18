«Solo quiero darte las gracias…»: Cecilia Bolocco despidió a su madre con un emotivo mensaje

Este sábado, una triste noticia remeció a la familia Bolocco. La madre de Cecilia y Diana, Rose Marie Fonck, falleció a los 90 años de edad, tras complicaciones en su estado de salud, en medio de la lucha contra el cáncer.

Esta mañana, la ex Miss Universo, Cecilia Bolocco, utilizó sus redes sociales para entregar un sentido homenaje a su madre.

Cecilia Bolocco despidió a su madre con un emotivo mensaje

Con una íntima fotografía, en la que se ven sus manos junto a las de su madre, Cecilia Bolocco despidió a Rose Marie Fonck. También incluyó dos fotografías, que corresponden a su madre en su juventud.

Junto a la publicación, Cecilia Bolocco escribió de entrada: «Mi adorada mamá, no tengo palabras para despedirte!«.

«Solo quiero darte las gracias por tu extraordinario ejemplo de bondad, espiritualidad y fortaleza!», agregó.

En esa misma línea, la modelo y comunicadora escribió a su madre: «Dedicaste tu vida entera a servir, a dar y darte a otros, siempre pendiente del más débil».

«Tu ejemplo y amor vivirá por siempre en mi corazón! Por favor desde ahí sigue enseñándome el camino! Te amo mamá», cerró Cecilia Bolocco.

Rápidamente, su emotiva despedida se llenó de comentarios de apoyo y condolencias. Incluso, por parte de otras figuras del espectáculo, como Daniel Fuenzalida, Francisco Saavedra, Karen Doggenweiler y Martín Cárcamo.

