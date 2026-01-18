Reportero se quebró en vivo: Bombero conmovió con desgarrador testimonio al perder su casa en incendio en Penco

El catastrófico incendio en Penco sigue siendo combatido. Lamentablemente, la tragedia ya dejó un saldo de 16 fallecidos y más de 10 mil hectáreas afectadas.

En medio de la tragedia en la comuna del Biobío, el periodista de Chilevisión, Nicolás Medina, se encontró con un brutal testimonio. Se trata de un bombero de la comuna, que perdió su casa, pero sigue ayudando a combatir el fuego.

Bombero conmovió con desgarrador testimonio al perder su casa en incendio forestal

El periodista preguntó la situación al bombero, que respondió: «La verdad, estaba combatiendo un incendio allá en la zona rural, cuando me llamaron desde mi casa que el fuego lo teníamos a 200 metros«.

«Cuando llegué a mi casa ya no había nada que hacer, mi hija se quemó un brazo, gracias a Dios no fue mucho, pero el susto fue tremendo. Estamos todos bien, pero lo perdimos todo«, agregó el voluntario.

Pese a su crudo testimonio, el bombero aseguró que seguirá ayudando a combatir el incendio: «Voy a retomar mi puesto de bombero porque es mi devoción, yo sé que hay gente que me necesita, yo ya lo perdí todo, yo quiero que la gente no siga perdiendo (…) No hay palabras para explicarlo, es catastrófico para nosotros como bomberos, hemos tenido incendios grandes, pero como este, la verdad, no hay palabras».

Tras las palabras del voluntario de bomberos, el periodista de Chilevisión no pudo evitar la emoción. Con la voz quebrada, se tomó un minuto para reflexionar:

«Es brutal, la verdad, no poder empatizar con el dolor de un hombre, de un vecino, de un chileno que tuvo una acción tan bonita como ser voluntario de Bomberos y que en este momento ve afectada su población, su sector, y que pese a eso, pese al daño, se quedó sin casa, se quedó sin nada y él sigue aquí firme por su barrio«.

«Me decía que Chile se dé cuenta y sepa lo que está ocurriendo en este momento», agregó el reportero.

Respecto a la actualidad en aquel momento en Penco, el periodista comentó: «Las viviendas están completamente destruidas, ya hay confirmación de personas fallecidas al menos en este punto (…) la autoridad de momento no lo confirma, no tenemos el detalle, el desglose, hablan de 9.000 viviendas afectadas acá en la comunidad de Penco».

