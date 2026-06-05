Estos son los lugares de la Región Metropolitana donde podrás intercambiar tus láminas del álbum del Mundial 2026 este fin de semana

Ya queda menos de una semana para dar comienzo al Mundial 2026, un evento que tiene expectantes a grandes y chicos fanáticos del fútbol.

Sin embargo, eso no es todo, ya que fuera de la cancha este fenómeno ha reunido a cientos de personas en distinto lugares, pero con un mismo objetivo, conseguir láminas del álbum del Mundial.

Asimismo, esto se ha viralizado en redes sociales, donde los fanáticos comparten su reacción al abrir los sobres, cómo logran obtener láminas raras, o incluso videos de humor al respecto, como por ejemplo, las mascotas que han destrozado algunos álbumes.

Ahora bien, si quieres completar el álbum, lo más probable es que estés buscando con quien intercambiar láminas. En la Región Metropolitana, estos son los lugares donde se reunirán los fanáticos este fin de semana, según consignó Radio ADN.

El día sábado 06 de junio en la Región Metropolitana.

Estadio Español (Salón Isabel La Catolica) 12:00 a 15:00 horas.

(Salón Isabel La Catolica) 12:00 a 15:00 horas. Buena Barra (General Holley 2308, esquina Suecia) 13:00 a 17:00 horas.

(General Holley 2308, esquina Suecia) 13:00 a 17:00 horas. La Jugueteria (Avenida Chamisero 10370, Local 21, Chicureo) Desde las 12:00 horas.

(Avenida Chamisero 10370, Local 21, Chicureo) Desde las 12:00 horas. Galería Alessandri (Bandera 236, en el subterráneo) 10:00 a 13:00 horas.

(Bandera 236, en el subterráneo) 10:00 a 13:00 horas. Bazar Barrio La Florida . Desde las 16:00 horas

. Desde las 16:00 horas Canchas del Centro Cultural Municipal de Quilicura (Bernardo Ohiggins 281) 14:00 a 17:00 horas.

(Bernardo Ohiggins 281) 14:00 a 17:00 horas. Hipódromo Chile (Sector Tribuna Hipodromo Chile) Desde las 12:00 horas.

(Sector Tribuna Hipodromo Chile) Desde las 12:00 horas. Club Aeropadel (Nueva Larraín 8320) Desde las 13:00 horas.

(Nueva Larraín 8320) Desde las 13:00 horas. Explanada Parque Marathon (frente al Estadio Monumental) 10:00 a 17:00 horas.

(frente al Estadio Monumental) 10:00 a 17:00 horas. UPA Tiendas de José Alcalde Délano 11355, La Dehesa 457, Apoquindo 6550 y Francisco Bilbao 3785. Desde las 11:00 a 14:00 horas.

11355, La Dehesa 457, Apoquindo 6550 y Francisco Bilbao 3785. Desde las 11:00 a 14:00 horas. Happyland de Cenco Costanera, Mall Plaza Vespucio y Alto Las Condes . Desde las 11:00 a 13:00 horas.

. Desde las 11:00 a 13:00 horas. Bandejón central de Troncal San Francisco con San Carlos , a un costado del Colegio Alicante en Puente Alto. Desde las 16:00 horas.

, a un costado del Colegio Alicante en Puente Alto. Desde las 16:00 horas. Tiendas Pronto Copec de Chicureo (Av. Chicureo 7100, Chicureo) y Quilín (Av Quilin 5668). Desde las 11:00 a 14:00 horas.

Intercambio de láminas del Mundial 2026 para el domingo 07 de junio los lugares son:

Escuela de Futbol Colo Colo La Reina (José Arrieta 5846). Desde las 09:00 horas.

(José Arrieta 5846). Desde las 09:00 horas. El Club Pirque (Camino La Nogalada S/N Lote 4-5, Buin). A partir de las 11:00 a 13:00 horas.

(Camino La Nogalada S/N Lote 4-5, Buin). A partir de las 11:00 a 13:00 horas. Happyland de Cenco Costanera, Mall Plaza Vespucio y Alto Las Condes . Desde las 11:00 a 13:00 horas.

. Desde las 11:00 a 13:00 horas. Librería Que Leo Ñuñoa (Simon Bolivar esquina Coventry) | Desde las 16:00 horas.

También puedes leer en Radio Corazón: Gonzalo Feito se sincera y le cierra la puerta a Sin Filtros tras la polémica: «Me corriste mucho el cerco, te lo dije varias veces»

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google