«A 10 horas de lo ocurrido, no recibo el apoyo del Gobierno»: Alcalde de Penco informó 2 víctimas fatales y lanzó dura crítica tras incendios forestales

El sur de Chile está viviendo momentos verdaderamente catastróficos. En la región del Biobío, desde este sábado, se desató un fuerte incendio forestal, que ya ha arrasado con las comunas de Penco y Lirquén.

Desde Penco, el alcalde Rodrigo Vera habló para dar el primer balance de la magnitud de este siniestro. De acuerdo a la información de Senapred, este ya habría consumido más de 2000 hectáreas.

Alcalde de Penco informó 2 víctimas fatales y lanzó dura crítica tras incendios forestales

Rodrigo Vera, alcalde de Penco, se comunicó con 24 Horas para realizar un desesperado llamado, además de informar respecto a la situación de la comuna tras los incendios forestales:

«Estoy muy preocupado. Este incendio está desatado desde las 23:30 horas. He pedido al Estado de Chile que nos dé respuesta. Todavía no tengo la capacidad para llegar a todos los sectores. Este incendio lo hemos combatido con Bomberos, con los funcionarios municipales. Todavía, a 10 horas de lo ocurrido, no recibo el apoyo del Gobierno en la operatividad«.

«Hay una persona adulta y una niña que ha fallecido. Los bomberos en estos momentos están llorando, destruidos. Es fuerte lo que estamos viviendo. Es complicado. Yo soy una persona fuerte, trato de dar fuerzas, pero hay gente que está muriendo y no tengo respuesta«, agregó el alcalde.

En esa misma línea, Rodrigo Vera reveló: «Tengo un problema grave y es que muchas familias no tienen alimentos para consumir. Tengo los albergues que están colapsados. Necesito que la Junaeb, urgente, pueda preparar los desayunos, los almuerzos, las onces para los niños. Y también me preocupa la crisis sanitaria que pueda ocurrir«.

Por último, también señaló que se han reportado saqueos en distintos puntos de la comuna. Incluso, se vio afectado el Hospital de Lirquén, desde donde habrían robado diferentes medicamentos e insumos.

