Sufrió un infarto: Revelan delicado estado de salud de recordada figura del espectáculo en Chile

Una de las mujeres más recordadas de la televisión chilena, la rusa-ucraniana Lola Melnyck, estaría enfrentando un delicado momento de salud. Cabe recordar que la bailarina y presentadora de TV se encuentra radicada en Brasil desde hace un tiempo.

Según comentó Claudia Schmidt en el programa Noche de Suerte de TV+, la recordada exMorandé con Compañía habría estado complicada de salud desde hace un tiempo, lo que derivó en un infarto.

Revelan delicado estado de salud de Lola Melnyck

De entrada, Claudia Schmidt dio la noticia: «Lamentablemente, en Brasil, Lola Melnyck sufrió un infarto. Ella tiene 43 años, en este minuto yo no tengo más información».

En esa misma línea, aseguró que Lola Melnyck ya había sufrido una situación similar: «Pude conversar con la persona que maneja sus redes sociales y me cuenta, muy breve, que Lola habría tenido a finales de diciembre una situación similar. Al parecer, no habría llegado a ser un infarto en aquel minuto, pero ahora se repite la situación y, lamentablemente, se infartó«.

«No puedo entrar en más detalles porque los desconozco, pero estaría pasando un momento complicado por su salud«, cerró la panelista.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de NOCHE DE SUERTE (@nochedesuertetvmas)

Por su parte, desde la cuenta de Instagram de Lola Melnyck, su equipo de trabajo subió una historia, sin confirmar la información, pero asegurando que ella no se hará cargo de sus redes.

«Buenas tardes. Debido a la intensa agenda de trabajo y la necesidad de un breve periodo de descanso, informamos que durante los próximos días las redes sociales de Lola Melnyck estarán a cargo de su equipo de asesoría«, escribieron.

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google