Exparticipante de Fiebre de Baile se encuentra en riesgo vital tras ser internado de urgencia: «Es un milagro que esté vivo»

Una impactante noticia preocupó a los seguidores de Diego Pánico durante este viernes. El creador de contenido tuvo que ser internado de urgencia, luego de presentar complicaciones en su salud.

Según confirmó su amiga Adriana Barrientos, el joven presentó una trombosis en sus piernas, lo que lo mantiene hasta el momento en riesgo vital.

Diego Pánico se encuentra en riesgo vital tras ser internado de urgencia

Adriana Barrientos publicó una foto desde el recinto médico, acompañando a Diego Pánico. «Por favor, recen por su salud. A las 21 horas cadena de oración», señaló la panelista.

Según contó a Página 7, «Dieguito está con una trombosis en las piernas, está en riesgo vital«.

«Entró por ley de urgencia y estamos esperando a ver si lo operan (…) es un milagro que esté vivo, nos dijo el médico«, comentó al medio citado.

Por otro lado, Adriana Barrientos afirmó que su pronóstico es reservado: «De hecho, aún estamos esperando qué decidirá el médico, si operarlo o no. Mientras tanto no se puede mover, está en la UTI», cerró la panelista.

Por ahora, el joven se encuentra en compañía de sus amigos, puesto que su familia vive en Los Ángeles, mientras él está hospitalizado en Santiago.

Acorde al medio citado, Diego Pánico toma desde hace mucho tiempo anticoagulantes, debido a una condición de salud, explicó Danilo 21.

Hasta el momento, no se han informado más detalles sobre el estado de salud de Diego Pánico.

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