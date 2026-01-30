¡Se pasaron! Sita Evelyn y Chavito recrearon la mítica escena de «Dirty Dancing» en La Mañana de la Corazón

En La Mañana de la Corazón se vivió un momento simplemente icónico. Este jueves, Chavito y Sita Evelyn se robaron la película con una recreación que mezcló humor, osadía y el desplante que tanto los caracteriza.

Al más puro estilo de Dirty Dancing, nuestros queridos locutores se atrevieron a recrear la mítica escena del lift, esa donde Johnny levanta a Baby y el tiempo parece detenerse. Claramente, acá no hubo coreografía ensayada ni escenario de Hollywood, pero si las ganas y auditores que estaban pendientes a lo que podía suceder.

La escena se transmitió en vivo, desatando carcajadas en el estudio y sorprendiendo a todos los espectadores. ¿El resultado? Sita Evelyn por los aires.

Revisa el divertido momento a continuación:

