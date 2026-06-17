Oktoberfest Munich Malloco 2026: ¿Cuándo es y cómo comprar entradas?

Cada primavera, miles de personas llegan hasta Munich Malloco para ser parte de una de las celebraciones temáticas más tradicionales del país. Se trata de Oktoberfest Munich Malloco, evento que reúne música, gastronomía, cultura y tradiciones alemanas en un ambiente familiar y festivo.

En ese contexto, la organización confirmó la realización de su edición 2026, que se desarrollará los días 9, 10 y 11 de octubre. La actividad está dirigida a familias, grupos de amigos y visitantes de distintas regiones que buscan participar en la denominada gran fiesta bávara de la primavera chilena.

Oktoberfest Munich Malloco: todo lo que debes saber

Con más de dos décadas de historia, el encuentro se consolidó como una de las celebraciones culturales más reconocidas y concurridas de Chile. Inspirado en las tradicionales festividades de Baviera, Oktoberfest Munich Malloco apuesta por una experiencia que va más allá de la cerveza, destacando la comunidad, la hospitalidad, la música, la gastronomía y la celebración.

“Queremos que las personas vivan algo más que un evento. Queremos que, por unos días, entren en un pequeño rincón de Baviera donde las familias comparten, los amigos se reúnen, la música invita a celebrar y la tradición cobra vida”, señalaron desde la organización.

La edición 2026 también reforzará dos de los pilares que han marcado al festival en los últimos años. Por una parte, el parque contará con la participación de cervecerías nacionales e internacionales, además de una variada oferta gastronómica, juegos, concursos, activaciones de marcas y espectáculos para todas las edades.

Por otra, la tradicional Carpa Munich, de más de 800 metros cuadrados, volverá a ser uno de los principales atractivos del evento. Inspirada en las clásicas carpas del Oktoberfest de Baviera, ofrecerá una experiencia centrada en la gastronomía alemana, las mesas compartidas, los brindis colectivos y la música tradicional.

En ese espacio también se presentará nuevamente la Zillertal Orchester, agrupación que se ha transformado en uno de los números más esperados por los asistentes y que acerca al público a las tradiciones musicales de la cultura bávara.

¿Cómo comprar las entradas?

La historia de Munich Malloco también forma parte importante de la identidad del festival. Con cerca de un siglo de trayectoria, el restaurante se convirtió en un punto de encuentro. Para distintas generaciones, se hja consolidado como un referente de la gastronomía y la cultura alemana en Chile.

Desde la organización adelantaron que durante las próximas semanas anunciarán nuevas experiencias, artistas invitados, actividades culturales y otras novedades para esta edición. Además, informaron que las entradas ya están disponibles a través de Puntoticket, con opciones de tickets diarios, experiencias VIP y promociones especiales para los asistentes.

Las entradas para el evento ya están disponibles, y puedes adquirirlas a través del sistema PuntoTicket.

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