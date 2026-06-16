Paty Maldonado advirtió a Pablo Mackenna: «Si él quiere hacer una demanda, nos vamos a juicio. No me voy a quedar callada, voy a decir todo lo que sé»

Paty Maldonado y Pablo Mackenna continúan en polémica, y es que la comunicadora aseguró que tendría pruebas que, según su versión, vincularían al escritor con un atropello con resultado de muerte ocurrido en 1987.

La controversia surgió luego de un intercambio entre ambos, originado por declaraciones del comunicador sobre el papel que tuvo la cantante durante la dictadura militar.

Paty Maldonado encaró nuevamente a Pablo Mackenna

Luego, Paty Maldonado fue más allá, y afirmó que el escritor habría «arrancado» a Alemania después de verse involucrado en un accidente de tránsito.

Según sostuvo la panelista de Tal Cual, Pablo Mackenna habría abandonado el lugar sin prestar ayuda a la víctima, quien más tarde falleció. El exintegrante de CQC rechazó categóricamente esa versión y anunció que tomará acciones legales.

En medio de esta disputa, el programa Que te lo digo exhibió un audio de Patricia Maldonado y dio a conocer un antecedente que, de acuerdo con el espacio, respaldaría las acusaciones realizadas por la comunicadora.

En el audio, Paty Maldonado decía: «Como soy muy vieja en esto, me acuerdo de ese accidente de 1987. Que me explique algo que todo el mundo sabe que ocurrió. No lo estoy acusando de que sea el autor, pero hay muchas cosas que quedan dando vuelta«.

«Ahora, si él quiere hacer una demanda, no tengo ningún problema, nos vamos a juicio. No me voy a quedar callada, voy a decir todo lo que sé (…) Te mando qué me llegó de una sobrina», cerró la panelista.

La supuesta prueba que mandó Paty Maldonado, sería un pantallazo de un comentario en su video, de una presunta sobrina de la víctima de aquel accidente de 1987.

El comentario en cuestión, decía lo siguiente: «Gracias por nombrar el accidente de nuestro tío. ¡Así es, accidente tremendo! ¡Hermano de mi mamá! ¡Mis primos devastados! ¡La tía Mary enferma! ¡Y se fue a Alemania! ¡Tremendo!«.

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