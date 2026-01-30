«Ojalá que la ayuda no sea meterse en la cama de…»: Antonella Ríos abandonó estudio de Que te lo digo tras cruce con Sergio Rojas

Un tenso momento se vivió en el programa Que te lo digo, luego de que Sergio Rojas revelara una situación ocurrida durante un viaje al sur, donde aseguró haber ido a colaborar con personas afectadas por los incendios. En ese contexto, también se encontraba presente la pareja de Antonella Ríos, panelista del espacio.

Según relató el periodista, el pololo de la actriz habría solicitado el número de teléfono a una voluntaria, lo que llamó su atención. «Él le pidió el telefono y es raro igual… ella sabiendo que era tu pololo, se sintió un tanto extrañada. Porque si el pololo de Antonella le pide el teléfono a otra, sospeche”, comentó Rojas.

Antonella Ríos no tardó en reaccionar: «No puede ser para ayudar, tiene que ser para cagarme, esa es la métrica», lanzo molesta.

Sergio Rojas respondió: «Ojalá que la ayuda no sea meterse en la cama, mijita por favor”.

La actriz no se quedó ahí y replicó: “No, pero la métrica es que soy tan penca que el hueón me va a cagar a 10 minutos de descargar cuando va al sur”. Aunque el intercambio siguió en tono de broma, tras la pausa comercial Ríos abandonó el estudio por algunos minutos.

Al regresar, explicó su salida. “Tenía un problema y lo fui a resolver. Pido perdón, no quise abandonar el lugar de trabajo y aquí estoy de vuelta”, señaló. Sin embargo, Sergio Rojas interpretó la situación de otra manera. “Nosotros hacemos televisión y tú desapareces de escena. Lo que nosotros entendemos es que el tema del teléfono de tu pololo te habría descolocado”, dijo.

“Sí, estaba un poco descolocada. Es agotador estar constantemente recibiendo hate, entonces no quiero seguir hablando de este tema. No quiero seguir exponiendo eso, porque siento que no corresponde”, afirmó.

Asimismo, cuestionó el enofoque de su colega: «Me molesta e incomoda que la honra de una persona se vea ensuciada por un mal entendido que no tiene nada de malo. Sentí que fuiste un poquito cizañero. A veces dices cosas que la gente piensa que son verdad y generas hate”, expresó.

Rojas respondió con firmeza. “Es un tema personal tuyo, pero si abrimos un tema personal… no abras la puerta”. Aun así, la actriz insistió en su molestia. “Tú dices que cuidas a tu manada y yo soy parte de tu manada. No necesito que me expongas. Tú eres mi compañero y mi amigo”, sostuvo.

La situación escaló cuando la pareja de Antonella intentó comunicarse con el conductor del programa. “No me metan a mí en su cahuín pobre. Yo no tengo que hablar con nadie, contigo tengo que hablar”, le señaló a Ríos.

Luis Sandoval consultó quién estaba llamando y Sergio aclaró que se trataba del pololo de Ríos. Al ser consultada por quién le había entregado el número, la panelista respondió sin rodeos: “Yo se lo di, obvio, para aclarar la situación”.

La reacción de Rojas fue inmediata: “¡¿Qué tenís que estar dando mi teléfono a alguien?! Yo no tengo nada que hablar con él… ¿para qué le das mi teléfono?”, cerrando así uno de los momentos más tensos del programa.

