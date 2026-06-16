«Fue un periodo súper oscuro en mi vida(…) Me traté con psicólogo, empecé todo el proceso, me convencí a mí mismo de que realmente quiero ser mujer»

En un nuevo capítulo del podcast “La Weona Tonta”, Leo Méndez Jr. se sinceró sobre una compleja etapa de su vida y recordó cuando consideró someterse a un cambio de sexo, revelando las razones que lo llevaron a tomar esa decisión y qué lo hizo desistir.

Durante la conversación, DJ Méndez le preguntó directamente a su hijo sobre ese periodo y sobre el proceso que atravesaba en aquel momento.

Leo Méndez Jr. aprovechó la instancia para hablar de esa experiencia personal, señalandola como «oscura».

El desahogo de Leo Méndez Jr.

En la conversación, Dj Méndez le recordó a su hijo cuando quería cambiar de sexo: «Tú en un momento me dices ‘papá, me quiero cambiar de sexo’. ¿Recuerda eso?».

«Sí, yo lo recuerdo. Yo lo llamo como el período ‘Leo Trans’», señaló entre risas Leo Méndez Jr.

En esa misma línea, confesó: «Fue un periodo súper oscuro en mi vida, uno de los cuantos. Yo estaba en la relación de la cual salí ahora recién, que todos saben (…) él es discreto».

«Entonces, al comienzo de nuestra relación, él me hizo saber, me hizo sentir que a él le gustaba más femenino, que de parte íntima él no era así. porque él estaba muy inseguro. Yo, en mi persona, yo me hice para él», explicó el influencer.

Incluso, Leo Méndez Jr. fue más allá, y reveló: «Él estuvo tres años sin tocar mi parte íntima, papá. Entonces, él me dio unas señales. no intencionalmente. ¿Se entiende? Por eso es que lo llamó un periodo oscuro porque la pasé pésimo«.

El arrepentimiento ante el cambio

Ahí fue cuando buscó ayuda para cambiar de sexo, pero se dio cuenta de la realidad: «Me traté con psicólogos, empecé todo este proceso, porque yo realmente me convencí a mí mismo de que realmente yo quiero ser mujer. Y partí este proceso, fui al psicólogo, pedí una hora y todo. Pero me dijo ‘esto es solamente una fase’».

«¿Cómo llegaron a esa conclusión? No sé, yo me abrí tal cual como soy, le conté mi situación y todo. Y fue tal cual como ellos dijeron, fue una fase», complementó Leo Méndez Jr.

Al respecto, el influencer reveló: «Yo me di cuenta que esto fue una fase cuando… Todos hemos sido tóxicos alguna vez en nuestra vida. Entonces, yo en una ocasión, yo me metí, le revisé el teléfono a mi ex y me encontré con ciertas cosas que apuntaban a que a él no le gustaban tan femeninos. Conversaciones con otros, pero eran los otros masculinos. Fue como un porrazo y quedé como ‘¿qué w… estoy haciendo?’».

«Entonces fueron varias cosas como psicológicas, yo la pasé mal y yo tenía otra percepción de nuestra relación. Y yo no sé porque yo me puse en segundo plano. Todo se resume en que yo me hice ser para él», cerró Leo Méndez Jr.

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