En su mejor momento: Reconocida banda chilena impactó tras anunciar la salida de dos integrantes clave

Durante este lunes se confirmó una noticia que pilló desprevenidos a los fanáticos. Se trata de la banda Candelabro, una de las promesas de la música nacional, y que anunció un inesperado quiebre.

En medio de un exitoso momento musical, la agrupación indie lamentó la salida de dos integrantes fundamentales en la banda, lo que sin dudas, podría marcar un antes y después en su carrera.

Reconocida banda chilena anuncia la salida de dos integrantes clave

Candelabro utilizó sus redes sociales para lanzar un pequeño comunicado. En él, anunció la salida de su guitarrista Luis Ayala, y su saxofonista María Lobos.

De partida, escribieron: «Nos dirigimos a ustedes para comentarles que Luis y María no seguirán en el proyecto. Queremos agradecerles por su participación en Candelabro durante este tiempo».

«Valoramos su dedicación y esfuerzo desde su incorporación, así como su trabajo en nuestros primeros dos álbumes publicados y todas las presentaciones en vivo en estos años, en los que han sido fundamentales para la banda», agregaron en el comunicado.

Por último, desde Candelabro también aprovecharon para despedirse: «Le deseamos lo mejor a ambos en sus proyectos futuros y la mejor de las suertes».

También, le pidideron a sus fanáticos que se tomen la noticia desde el respeto, ante la especulación y la repercusión que podría tener su salida entre el público.

Además, esta noticia llega en el mejor momento de la banda, que fue recientemente doble ganadora en los Premios Pulsar, incluso, llevándose la categoría álbum del año.

También, se preparan para su show en el Teatro Caupolicán, el primer concierto en un escenario masivo para la banda. Es más, a 6 meses de aquel concierto, las entradas ya se encuentran agotadas.

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