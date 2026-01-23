Popular periodista de Canal 13 oficializa su salida en vivo con emotivas palabras: «Tengo otros proyectos…»

La noche del jueves estuvo marcada por una despedida inesperada en Canal 13. En medio del «react» digital del reality Mundos Opuestos, la periodista Pía Pérez oficializó su salida de la señal, cerrando así una etapa ligada al área digital del canal.

El anuncio llegó en los minutos finales del programa, cuando la comunicadora tomó la palabra visiblemente emocionada. “Se me apretó la guatita fuerte, hay que decirlo rapidito. Tengo que abandonar este proyecto”, comenzó diciendo.

Pía Pérez se despide de Canal 13

Además, explicó que no fue una decisión fácil. Sin embargo, tiene nuevos desafíos personales: «Tengo mi corazón dividido. Por un lado, amo estar aquí; pero por otro lado, también tengo que retirarme: tengo otros proyectos, tengo que hacer otras cosas, avanzar, crecer”, señaló.

En su mensaje, la periodista también dedicó palabras de agradecimiento al público que la acompañó durante este proceso. «Les quiero agradecer por todo el cariño, por acompañarme… ustedes se sienten como una familia», dijo.

Según consignó El Filtrador, Pía Pérez daría un nuevo paso en su carrera y se integraría a Chilevisión a partir de este lunes 26 de enero.

La despedida estuvo cargada de afecto por parte de sus compañeras. Una de ellas, fue Natu Urtubias, quien le dedicó un emotivo mensaje en pantalla.

«Nadie se va a olvidar de ti Pita, y estoy segura de que vas a ser la mejor en lo que te propongas, te va a ir increíble. Esto es solo un paso de los miles que vas a seguir dando», comentó.

Antes de cerrar, Pérez también agradeció al equipo que la acompañó detrás de cámaras: «Equipo fenomenal», afirmó. «Son tremendos seres humanos».

También puedes leer en Radio Corazón: Famosa actriz dejó sin palabras a Pamela Díaz: «Tú has usufructuado de tu ignorancia (…) En eso se basa un poco tu carrera»

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google