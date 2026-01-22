Famosa actriz dejó sin palabras a Pamela Díaz: «Tú has usufructuado de tu ignorancia (…) En eso se basa un poco tu carrera»

Durante una nueva edición del programa de Youtube Sin Editar, Pamela Díaz vivió un momento inesperado luego de una sincera y filosa intervención de la actriz Catalina Guerra.

Todo comenzó cuando la conductora le preguntó por su madre, la reconocida actriz Gloria Münchmeyer.

La incómoda conversación entre Catalina Guerra y Pamela Díaz

La respuesta de Guerra sorprendió rápidamente. Según relató, su madre no estaba muy entusiasmada con la invitación al espacio. «Qué bueno que vayas, Cata, porque yo al programa de la Pamela no voy ni cagando. Yo para ese tipo de programas soy una lata», habría dicho.

La actriz agregó que su madre tampoco quedó cómoda tras un encuentro previo con Pamela Díaz. «La última vez que hablé con ella me preguntó cómo estaba mi vida sexual», contó.

Catalina fue más allá y explicó por qué la pregunta le habría parecido incómoda.

«Uno se imagina inmediatamente a la Gloria teniendo relaciones sexuales, entonces no. Yo creo que te pusiste nerviosa y se te ocurrió una pregunta como muy no», lanzó entre risas.

Pamela Díaz reaccionó de inmediato y negó que la conversación haya sido así. «No… le dije ‘¿qué es de tu vida?’, entonces me mira y me dice ‘la verdad es que no tengo ganas de hablar contigo’, ‘pero yo sí’, le digo, ‘pregunta la estupidez que quieras’», señaló.

Frente a este relato, Catalina Guerra intentó suavizar el momento. «No fue tan pesada, Pamela».

Sin embargo, la animadora no coincidió del todo. «No es muy simpática. Está como la Eli de Caso, ellas me tratan mal. Me dicen que soy ignorante».

Fue entonces cuando llegó el comentario que descolocó a la Fiera. «Bueno, pero tú has usufructuado de tu ignorancia, o sea, con respeto, en eso se basa un poco tu carrera», dijo sin rodeos.

Pamela no dejó pasar la frase y rápidamente respondió. «¿Pero tú crees que yo soy ignorante?». Catalina aclaró su postura: «No… no sé, la verdad es que no sé. Pero tú juegas un poco con eso y eso es muy bueno, porque le has sacado partido».

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google