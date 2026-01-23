Popular comediante y actriz nacional revela que padece cáncer y será operada

La actriz y comediante nacional Javiera Contador sorprendió al revelar que enfrenta un cáncer de tiroides, diagnóstico que dio a conocer en el podcast «Demasiada información», espacio que conduce junto a Virginia Demaria.

Durante el programa, la artista explicó que la enfermedad fue detectada de manera oportuna y que el pronóstico es favorable.

Javiera Contador revela que padece cáncer

«Tengo un cáncer, pero dentro de los cánceres es como el buena onda, el cáncer amigable», señaló, agregando que la sobrevida en estos casos es casi del 100%.

Pese a que su estado de salud está controlado, Contador confirmó que deberá someterse a una cirugía. «Hay que someterse a una operación, hay que sacarse las tiroides», explicó.

La intérprete también abordó los riesgos del procedimiento, considerando su trabajo. «Siempre hay un riesgo, que es las cuerdas vocales, que en las actrices y cantantes es la voz», comentó. Sin embargo, valoró la tranquilidad que le entregó su equipo médico.

En esa línea, detalló una técnica menos invasiva que se encuentra en evaluación. «Hoy tuve reunión con el equipo médico y son unos bacanes, y de hecho me dijeron que existe una posibilidad, que la van a someter a comité, que no me dejan el tajo en el cuello, sino que se van a meter por detrás de la oreja, una cosa muy moderna», fueron sus palabras.

Aunque ha enfrentado el proceso con entereza, Javiera reconoció que le ha causado un gran impacto emocional tras el diagnóstico.

«Ha sido un fin de 2025 medio intenso, porque la palabra cáncer siempre asusta», confesó la actriz.

Además, agregó que «Yo sé que mucha gente vive sin tiroides y está bien, pero igual una que tiene hijos chicos se asusta».

Finalmente, destacó el apoyo de su entorno y la importancia de los controles médicos preventivos.

