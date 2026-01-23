Adulto mayor acusado de ser “falso damnificado” rompe el silencio tras funa: «Miren cómo quedé»

Un video que circula ampliamente en redes sociales generó polémica en Concepción. En las imágenes, una mujer acusa a un adulto mayor y a otros vecinos de solicitar aportes sin haber sido damnificados por los recientes incendios.

El registro se grabó en el sector de Las Pataguas. Allí, la joven encaró a un grupo de personas que estaba recibiendo ayuda y aseguró que las viviendas del lugar no resultaron afectadas por la emergencia.

“¿Oye, no les da vergüenza, hueón, andar pidiendo cosas? No se les ha quemado nada”, se escucha en el video.

Uno de los momentos más tensos ocurrió cuando la mujer interpeló directamente a un adulto mayor, asegurando tener un vínculo familiar con él. «Yo soy de acá, soy acá del Puente 3, soy tu familiar», le dijo frente a los presentes.

La discusión continuó con una advertencia dirigida a quienes colaboraban con donaciones. “No le den nada a estos hueones. ¡Te estás aprovechando de la gente! ¡Yo vivo al lado!”, agregó.

La respuesta del adulto mayor acusado

Tras la viralización del registro, el hombre involucrado conversó con Mega y entregó su versión de los hechos. Según explicó, nunca estuvo pidiendo ayuda como damnificado, sino algo puntual.

“Yo en ese momento estaba pidiendo un poco de agua y mi sobrina viene bajando de Las Pataguas hacia el camino”, señaló, refiriéndose a la mujer que lo increpó y grabó.

Además, aseguró que sí enfrentaron momentos complejos durante la emergencia y que incluso participaron directamente en el combate del fuego.

“Nosotros tuvimos que apagar la casa del tío que se estaba quemando. Miren cómo quedé, había un foco de incendio y tuvimos que apagarlo nosotros”, relató.

También puedes leer en Radio Corazón: Popular comediante y actriz nacional revela que padece cáncer y será operada

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google