¡Se activa la grúa televisiva! Importante rostro deja Canal 13 para sumarse a la competencia

¡Remezón en Canal 13! Durante las últimas horas se dio a conocer que una reconocida periodista dejará Canal 13 para iniciar una nueva etapa profesional en Chilevisión.

Se trata de Pía Pérez, actual conductora del react digital del reality Mundos Opuestos y parte del programa web No Hables con las rubias. Su salida del canal del grupo Luksic ya habría sido comunicada a su entorno más cercano.

Pía Pérez se va de Canal 13 y para llegar a Chilevisión

Según informó El Filtrador, la noticia se dio a conocer en un contexto íntimo, mientras la comunicadora celebraba su cumpleaños. De acuerdo al mismo medio, este viernes 23 de enero sería su último día en el recinto de Inés Matte Urrejola.

A lo largo de su paso por Canal 13, Pérez tuvo una activa participación en contenidos digitales. Fue parte de las reacciones online de realities como Tierra Brava y ¿Ganar o Servir?. Además, durante el verano pasado se integró a El Fenómeno, programa encabezado por José Miguel Viñuela.

El citado portal aseguró que su llegada a Chilevisión es vista como «un refuerzo de lujo para Machasa». Su debut en la señal privada está programado para el lunes 26 de enero, aunque por ahora no se han entregado detalles sobre el rol que asumirá.

Tras conocerse su partida, algunos colegas le dedicaron mensajes de despedida. «Te extrañaremos mucho», le escribió una compañera del canal, reflejando el cariño de su equipo.

