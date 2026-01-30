Patricia Maldonado arremete contra Trinidad Cerda: «Aunque usted se vea muy atractivo como mujer, nunca en su vida va a ser mujer»

Hace algunos días, Patricia Maldonado lanzó dichos contra la comunidad transexual. La influencer Trinidad Cerda no guardó silenció y le respondió rápidamente.

Fue a través de su programa en TV+, donde la panelista compartió una controversial reflexión: “El ser humano es perfecto, está creado en forma perfecta”, para luego referirse a los cambios del cuerpo durante el embarazo.

Además, agregó que: “Se empieza a abrir todo este aparato y toda la pelvis, porque el estómago… por eso que las mujeres somos mujeres y los hombres son hombres”,

“Aunque usted se corte, se meta… lo que se ponga, nunca va a ser hombre y nunca va a ser mujer. El que nació hombre y mujer, hasta el final. No podemos luchar contra la naturaleza, no podemos, déjense de huevadas», concluyó.

La respuesta de Trini Cerda

Mediante sus redes sociales, la ex Gran Hermano no se guardó nada. “Esta señora me está cansando… Hace mucho rato. Un día me va a encontrar”, escribió.

“Que viva la comunidad trans, que vivan las mujeres en todas sus formas, que vivan todos mis hermosos y perfectos gays, que amo con todo el corazón, que vivan las redes sociales que gritan la verdad”, agregó.

“Un día esta señora va a desaparecer y nosotros, los nuevos rostros llenos de frescura y verdad, nos vamos a empoderar de una TV lúdica, hermosa, espontánea y cercana”, cerró.

Patricia Maldonado volvió a responder a los dardos de Trinidad Cerda

El tema no sé zanjó y la actriz arremetió nuevamente contra la creadora de contenido.

“Lamento que el maní haya caído tan lejos y que haya salido hasta un mono. Yo no me he referido a él… porque es él vestido de mujer, él es trans”, partió con su descargo.

“Aunque usted se vea muy atractivo como mujer, nunca en su vida va a ser mujer. Qué rico que se vea bien y él se sienta bien, pero yo soy enemiga de este sistema, porque aquí se quiere involucrar a los niños”, explicó.

Además, señaló que «dejemos que los cabros, después que pasan los 18 años elijan su opción, pero no me metai a los cabros chicos”.

Para cerrar, indicó que: “A mí no me asustan las amenazas, y le voy a explicar por qué a este señor… me dice ‘yo la voy a encontrar’, pero a mí me pusieron una bomba en el negocio y no me dio miedo; amenazaron a mis padres políticamente y no me dio miedo”.

“Yo me puedo enfrentar con usted o con quien quiera y le voy a repetir en su cara que usted es hombre. Se ve bastante bien, pero es hombre”, concluyó.

