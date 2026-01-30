Tras operarse: ¿Por qué Pamela Díaz se encuentra alejada de la pantalla?

Desde mediados de enero, Pamela Díaz se mantiene alejada de la pantalla de Canal 13. La animadora no ha vuelto a aparecer en Hay que decirlo, espacio que conduce junto a Ignacio Gutiérrez, debido a una intervención médica a la que se sometió el pasado 14 de enero.

Fue la propia «Fiera» quien explicó que debió entrar al quirófano luego de sufrir una complicación con uno de sus implantes mamarios. Según detalló, el implante se encapsuló, por lo que los médicos optaron por retirarlos por completo.

Aunque la cirugía resultó exitosa, el proceso posterior no fue del todo tranquilo. Una complicación inesperada terminó retrasando su regreso al programa de espectáculos.

Pamela Díaz revela el problema que enfrentó tras la operación

A través de un live en TikTok que realizó junto a su hija, Trini Neira, la figura de Canal 13 contó que sufrió un desmayo tras el procedimiento médico.

“Mis pechugas se fueron a biopsia y me desmayé”, relató Pamela Díaz durante la transmisión en vivo.

El episodio le provocó una lesión en el mentón. “Me desplomé, pero por suerte no me pegué. Me tuvieron que hacer un par de puntos”, explicó, mostrando un parche en su rostro.

La animadora aseguró que esta situación fue clave para mantenerse fuera del programa y de las redes sociales. «Por eso no he estado en el programa ni en redes. ¿Para qué?, ¿para dar pena?”, comentó, fiel a su estilo.

