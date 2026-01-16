Patricia Maldonado revela supuesto caso de pedofilia en la televisión y apuntó contra periodista chileno: «Se los llevaba al depa…»

En el reciente capítulo de Tal Cual (TV+), Patricia Maldonado lanzó una cruda acusación. El tema se generó luego de que analizaran el reciente caso de Julio Iglesias, quien fue acusado de abuso sexual.

“Aquí (en Chile) nosotros conocimos a un periodista que le gustaban solo los niños”, comenzó diciendo la panelista.

Además, agregó que «todos fuimos testigos y todos fuimos cómplices, señor. Nadie habló nada». Su compañera, Raquel Argandoña, confirmó los dichos de la cantante.

La cruda revelación de Patricia Maldonado

De acuerdo con la cantante, cuando el comunicador falleció, muchos se lamentaron y expresaron su dolor de manera pública. Si bien no entregó nombres, habría sido una de las primeras personas que habló de homosexualidad en televisión, según consignó ADN.

“Periodistas avalaron el hecho y salía en la noche a la Plaza de Armas con un par de zapatillas en el bolso y se las ofrecía a los niños pobres que estaban en la calle y se los llevaba al departamento. ¿Sí o no, señora Raquel Argandoña?», continuó.

Argandoña no dudó en responder y en afirmar la situación. «Sí, sí. Los hacía pasar por sobrinos», aseguró.

“Niños de 9, 10, 12 y 13 años. Posteriormente, lo van pillando (…) y dice: ‘yo no le encuentro nada grave en salir con un niño, siempre y cuando sea apoyado por los padres’”,continuó.

En ese contexto, José Miguel Viñuela realizó una consulta: «¿Eso lo dijo públicamente?», preguntó.

«Sí, lo dijo públicamente. Eso le costó la pega, lo sacaron», respondió la cantante.

“Este es el país del doble estándar, se piensa una cosa y se dice otra», señaló en modo de desprecio.

“Todos saben de quién estoy hablando yo. Todos los periodistas saben lo que era, porque todos conocían la debilidad de ese individuo. ¿Quién lo acusó?, ¿Quién llegó al tribunal? Se metía con cabritos pobres y listo», concluyó la ex Mucho Gusto.

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google