¿Nuevos movimientos en la TV? Aseguran que Mega prepara su artillería para Viña 2026 y busca rostro clave de CHV

A poco más de un mes del Festival de Viña 2026, Mega ya comienza a delinear su estrategia para la cobertura del evento.

El canal organizador del certamen trabaja en fortalecer su parrilla y sumar rostros que acompañen la transmisión del espectáculo musical más importante del país.

¿Se mueve la grúa televisiva? Mega iría por rostro de CHV

En ese contexto, en los últimos días surgió el nombre de una reconocida figura de Chilevisión que estaría en la mira de la señal ubicada en Vicuña Mackenna. La información fue revelada por Michael Roldán en “Sígueme” de TV+.

Según explicó el panelista, Mega estaría interesado en incorporar a Raquel Argandoña, quien actualmente es parte de «Fiebre de Baile» en CHV. De concretarse, la comunicadora asumiría un rol relevante vinculado directamente a la cobertura del Festival de Viña 2026.

Específicamente, Argandoña se sumaría a uno de los programas satélite, donde ocuparía el espacio que dejará Francisca García-Huidobro, quien se alejará del canal en las próximas semanas. Su llegada buscaría reforzar el análisis y la conversación en torno al evento viñamarino.

Desde TV+ también detallaron que «Fiebre de Baile» finalizaría a comienzos de febrero. Esto coincide con las fechas previas al Festival de Viña, que se realizará entre el 22 y 27 de febrero, lo que facilitaría el eventual traspaso televisivo.

De confirmarse este fichaje, Mega sumaría a una figura con amplia trayectoria y fuerte presencia mediática, potenciando su cobertura festivalera.

En paralelo, ya se dio a conocer que José Antonio Neme sería uno de los rostros ancla del evento y lideraría la tradicional gala junto a Tonka Tomicic.

Además, Carmen Gloria Arroyo también tendría un papel destacado. Estaría a cargo de animar el matinal especial que acompañará cada jornada del Festival de Viña 2026.

