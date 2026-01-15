Ñam 2026 reunirá cocina, cultura y música en una nueva edición: Dónde es, cuándo y venta de entradas

Ñam 2026 ya tiene fecha y lugar confirmados. El festival gastronómico más esperado del país regresará los días 10, 11 y 12 de abril al Parque Padre Hurtado, en una nueva edición que promete transformar la cocina en una verdadera fiesta para todos los sentidos.

Durante tres jornadas, Ñam invitará a celebrar la gastronomía como un espacio de encuentro, disfrute y reflexión.

La experiencia va mucho más allá de comer bien: propone un recorrido por sabores auténticos, proyectos con sentido e ideas innovadoras, todo en un ambiente que combina música, cultura y sorpresas pensadas para disfrutar en familia, amigos o con pareja.

El festival conectará directamente al público con chefs, productores locales, pescadores artesanales y emprendedores de todo Chile.

Como en ediciones anteriores, Ñam desplegará sus espacios más emblemáticos. Resto Ñam reunirá a destacados restaurantes; Ñam Bar ofrecerá barras para todos los gustos; y Ñam Mercado contará con más de 100 stands de productores de distintas regiones del país. A esto se suman Caleta Ñam, con lo mejor de la cocina marina. Además de Ñamcito dedicado a las infancias, y cocina Academia Ñam, con clases y demostraciones imperdibles.

¿Dónde comprar y cuándo comienza la venta de entradas para Ñam 2026?

La venta general de entradas comenzará el sábado 14 de febrero a través de Puntoticket.

Este 2026, Ñam Innovas se renueva con mesas de conversación junto a invitados nacionales e internacionales. En paralelo, Ñam Cultura aportará el ritmo con presentaciones de reconocidas bandas chilenas.

Organizado por Street Machine y Fundación Gastronomía Social. Ñam se realiza desde 2011 y se ha consolidado como una plataforma que entiende la gastronomía como un motor de cambio social y cultural. Un espacio donde sabores y saberes se encuentran para celebrar y compartir.

