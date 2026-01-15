Influencer europea reveló qué es lo que ama de Chile luego de vivir por 5 años en el país: «Aprende Italia…»

Francesca Ferreti, joven italiana radicada desde hace varios años en Chile, se ha convertido en una voz cercana para quienes disfrutan del intercambio cultural en redes sociales.

A través de sus videos, suele mostrar tradiciones y gastronomía que conectan su país de origen con la vida en Sudamérica.

Sin embargo, esta vez puso foco en un aspecto distinto. No habló de recetas ni de viajes, sino de una costumbre diaria que aún la deja sorprendida después de 5 años viviendo en Chile.

“5 años viviendo en Chile y aún me asombra el nivel de educación de los chilenos; en Italia es puro caos por las calles”, escribió la influencer en una reciente publicación.

El registro incluyó diversas escenas captadas en la capital. En ellas se observa a personas esperando ordenadamente su turno y ciclistas respetando las ciclovías.

«Aprende Italia», remató en el mismo post, a modo de llamado.

Reacciones al viral de influencer italiana que reside en Chile

El video superó rápidamente los 60 mil «likes» en Instagram y generó una ola de reacciones. Los comentarios mezclaron humor y orgullo por parte de los ciudadanos.

“En Chile si hay fila, primero me pongo y después pregunto para qué es fila”, “Si te saltai’ la fila te tapan a chuchás”, «Es que desde el kinder nos enseñan a hacer fila», «Aunque no lo crean, Chile es un país muy educado. Quienes hemos andado patiperreando en diferentes lados, lo sabemos», fueron algunos de los más de mil comentarios.

