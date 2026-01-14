Reconocida actriz sorprende al anunciar que será madre con futbolista nacional: «Feliz de estar creando vida…»

En las últimas horas, una popular actriz remeció las redes sociales al revelar que se convertirá en madre.

Se trata de Rocío Toscano, quien tiene una relación con Agustín Ambiado, futbolista de Provincial Osorno. Vale destacar que será el tercer hijo de la intérprete, y el primero que tendrán en común con su nueva pareja.

El anuncio de Rocío Toscano

La noticia fue informada a través de sus redes sociales. Ahí, publicó un carrusel con diversas imágenes relacionadas con el embarazo. En la primera sale la ecografía, mientras que en los demás registros se puede apreciar su panza, sus hijos y su pareja.

«No sé cómo expresar mi felicidad por aquí. Todo ha sido muy lindo desde el segundo 1 hasta ahora, con él, con ellos, con este nuevo proceso», comenzó diciendo Toscano.

Además, agregó que «Me siento tan amada, segura y tranquila en todo sentido. No cambiaría nada, ni un segundo de mi vida, ninguna decisión, ninguna etapa».

«Si tuviera que pasar por todos los traumas y dolores que he pasado a lo largo de mi vida, lo haría mil veces solo para llegar acá siempre, a este presente siempre», continuó.

Asimismo, también le dedicó palabras al futuro padre: «Feliz de estar creando vida nuevamente, al lado de mi Agus, ¿cómo te explico lo hermoso que es? Me cuida tanto, me consiente, me regalonea, me ama de tan linda forma», señaló.

Las palabras de agradecimiento siguieron. «Me impacta la calidad de persona que es, bello y bueno por dentro y por fuera. Te amo, mi vida, no me cabe ninguna duda de que serás el mejor papá del universo», indicó.

«Agradecida de la vida y muy feliz con mi presente», cerró la actriz.

