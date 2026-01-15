CHV baja abruptamente su apuesta veraniega tras solo una semana al aire: Este fue el motivo de la decisión

Chilevisión decidió bajar de pantalla uno de sus principales estrenos para la temporada de verano. Se trata de «Casado con hijos», comedia que regresó a la televisión abierta, esta vez fuera de Mega, canal que históricamente la emitió.

La señal apostó por reestrenar la serie el pasado 5 de enero. La programó de lunes a viernes, inmediatamente después de «Contigo en Directo». La idea era ofrecer una alternativa liviana para ese bloque horario con un producto ampliamente reconocido por el público.

El espacio volvió a reunir a Fernando Larraín en el rol de Tito, Javiera Contador como Kena, Dayana Amigo interpretando a Titi y Fernando Godoy en el papel de Nacho. Sin embargo, la estrategia no logró el impacto esperado en sintonía.

Casado con Hijos es bajado de la programación de Chilevisión

El estreno no consiguió captar a los televidentes. Según datos consignados por Fotech, en su primer día al aire, entre las 18:03 y las 19:00 horas, Chilevisión marcó un promedio de 303.293 personas por minuto. Con esa cifra, quedó en el cuarto lugar, superado por Canal 13, TVN y Mega.

La situación se agudizó en su segunda emisión. Ese día, «Casado con hijos» promedió 244.351 personas por minuto entre las 17:58 y las 19:00 horas, nuevamente por debajo de sus competidores directos.

Ante estos resultados, el canal optó por una decisión inmediata. El programa fue retirado de la parrilla y no salió al aire durante este lunes.

Con este ajuste, la franja vespertina de Chilevisión quedó conformada por «Contigo en Directo», «Plan Perfecto» y «¿Cuánto vale el show?».

