Melina Noto reveló el complejo momento que vive con su hija: «Deséenme suerte. ¿Cuánto creen que dure esto?»

Melina Noto abrió su corazón en redes sociales y habló sobre el complejo momento que atraviesa junto a su hija Alanna. La influencer explicó que la bebé está pasando por la «crisis de los tres meses», lo que ha alterado su rutina de descanso.

Vale recordar que Alanna nació el 22 de octubre del año pasado, fruto de la relación entre la argentina y Pangal Andrade. Desde entonces, la pareja ha compartido diversos registros de la nueva etapa familiar.

A través de sus redes, Melina relató cómo esta fase ha impactado en el día a día con su hija, especialmente en las noches, luego de los constantes despertares.

«Mi bebita está adelantada y ya está viviendo la crisis de los tres meses», comenzó diciendo. Además, explicó que «hace dos noches que se levanta cada hora y media».

«Deséenme suerte. ¿Cuánto creen que dure esto?», consultó en el video que subió a su cuenta de Instagram.

El análisis de Melina Noto a finales de 2025

A fines de 2025, Melina también uso sus redes para realizar un balance de su año. En el escrito recordó la perdida de su hermano, y celebró la llegada de su hija como una luz en medio del dolor.

“2025 fue el año que cambió mi vida, fue el año en que el sol volvió a brillar. Este año me convertí en mamá y llegó Alanna a iluminar cada rincón del alma”, escribió en aquella ocasión.

“Me había sido muy difícil celebrar las fiestas años anteriores, perdí a mi hermano, a quien extraño profundamente, pero quien confío hizo mucha fuerza arriba para enviarme una hija tan única”, expresó.

Finalmente, cerró con una reflexión cargada de emoción: “Este año tengo mucho que agradecer, y pese a que a veces el alma está un poquito rota, el 2025 fue un año que puso curitas al corazón. Gracias hija por elegirme como tu mamá”.

