Con un inesperado cambio: Confirman las fechas del Festival de Viña del Mar 2027

Durante una reunión realizada este miércoles, la organización del certamen confirmó las fechas oficiales para el Festival de Viña del Mar 2027, el evento musical más importante de Latinoamérica.

La instancia estuvo encabezada por la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti. También, contó con la participación de concejales de la comuna, además de ejecutivos del festival.

Confirman las fechas del Festival de Viña del Mar 2027

Según se informó, la edición número 66 del certamen se desarrollará entre el lunes 22 y el sábado 27 de febrero de 2027. En tanto, la tradicional Gala de Viña se realizará el viernes 19 de febrero. Con esto marcará un importante cambio, y es que en los últimos años el certamen comenzaba los días domingos, y ahora, comenzará el lunes.

La organización destacó que las fechas permitirán mantener la actividad turística, gastronómica y cultural de la ciudad hasta el último fin de semana del verano.

Sobre esta definición, la alcaldesa Macarena Ripamonti señaló: “Pensando en el desarrollo económico, el impulso al turismo y la generación de empleo, es una muy buena fecha la que tendrá Viña 2027, lo que permitirá que durante más de una semana la ciudad sea el foco de la música y la cultura latinoamericana ante los ojos del mundo”.

La jefa comunal agregó que este evento genera nuevas oportunidades laborales para los habitantes de la ciudad. Y además, contribuye a consolidar a Viña del Mar como uno de los principales destinos turísticos del país.

Además, la organización ratificó que Karen Doggenweiler y Rafael Araneda serán los animadores de la próxima edición del festival, que nuevamente estará a cargo de Megamedia y Bizarro Live Entertainment.

Durante los próximos meses se conocerán nuevos detalles relacionados con las competencias internacional y folclórica, los integrantes del jurado, las canciones participantes y la parrilla de artistas que dará vida a una nueva versión del certamen viñamarino.

Leer también: «No es mucho…»: Padre de motociclista explicó las razones detrás del millonario monto que exigieron a Fran Maira

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google