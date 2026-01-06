«A mediados de año…»: Latife Soto impacta en CHV con predicción que podría sacudir a todo el continente

En los últimos días, Latife Soto se ha robado todas las portadas luego de su predicción sobre la captura de Nicolás Maduro.

Por lo mismo, la tarotista ha estado en diversos programas, dando más vaticinios sobre lo que podría pasar en un futuro próximo.

Latife Soto y nueva predicción internacional

“El domingo yo les dije: esto viene en forma de dominó. Viene Cuba, México, Colombia y España. Y lo de España va a ser una bomba”, fueron sus recientes palabras.

Asimismo, en su visita a Contigo en la Mañana, fue consultada por Andrea Arístegui: «Queremos saber qué pasará en el escenario internacional en 2026», preguntó.

“Acuérdense que alguna cosa va a salir y ustedes van a quedar de nuevo viral. Acuérdense, nomás, alguna cosita va a salir», respondió la guía espiritual.

Siguiendo por esa línea, le consultaron por cierto país de Europa y señaló que “para España viene una gran limpieza de corrupción y para mí la muñeca es Sánchez. Trump va a ir por Sánchez. Trump no va en contra de los países, va en contra de los líderes, y se van a saber cosas muy grandes por España”.

La guía espiritual también se refirió al escenario internacional: «van a haber tensiones, pero el resultado va a ser un orden, viene como un reordenamiento, pero con las leyes y normas de los tres líderes. Donde exista desorden, en los países que no se quieran seguir las órdenes de ellos, se van a dejar caer los militares de China, de Putin o de Trump».

En ese sentido, se la jugó con una nueva predicción. «Entre junio o julio, a mediados de años, Trump va por Petro. Lula ya empezó a limpiar la favela, es inteligente, no quiere que Donald Trump lo empiece a presionar (…) En Colombia va a tener el mismo triunfo que con Maduro», comentó.

También puedes leer en Radio Corazón: Melina Noto reveló el complejo momento que vive con su hija: «Deséenme suerte. ¿Cuánto creen que dure esto?»

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google