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La confesión que remece al mundo del espectáculo: «Fue muy agresivo (…) y nunca le dijo a mi hermana que también le gustaban los hombres»

La modelo tuvo fuertes palabras contra el hijo del reconocido actor tras la polémica, ya que también tuvo una relación con su hermana.

17 Jun, 2026. 12:05 hrs
Michelson (1)
Instagram: lamichelson11

Continúa la polémica entre Gatita Veve y Frank Low, donde ella lo acusó de constantes maltratos y agresiones físicas. Pero ahora, el hijo del actor Francisco López aseguró que todo fue al revés, y que él fue víctima de la creadora de contenido.

Quien también tuvo para hablar fue Ignacia Michelson, y es que su hermana tuvo también una relación con el involucrado. La modelo y DJ le prestó ropa a Gatita Veve, y reveló algunas cosas sobre el cantante.

Ignacia Michelson arremetió con todo

A través de un video en sus redes sociales, Michelson se refirió al respecto: «Voy a hablar un tema porque siento que es muy importante hablarlo. Bueno, primero que todo me está llegando un poco de hate y muchas críticas, pero en verdad no me interesa porque yo siempre voy a alzar la voz cuando siento que es correcto».

«Y si mi corazón dice que tengo que apoyar a alguien porque sé que lo que dice es verdad, lo voy a hacer. Más aún cuando sé que alguien muy cercano a mí, que es mi hermana, vivió cosas muy parecidas con esta persona«, agregó la modelo.

A continuación, detalló un poco más la relación de Frank Low con su hermana: «Él es una persona que fue muy agresiva con mi hermana, se joteaba al mejor amigo de mi hermana, no importa la condición, sino que era el mejor amigo de mi hermana y tampoco nunca le dijo a mi hermana que también le gustaban los hombres, que tampoco tiene absolutamente nada de malo».

«Ustedes saben que a mí también me gustan las mujeres, pero uno tiene que ser muy sincero cuando está en una relación«, explicó Michelson.

Por último, cerró con una reflexión respecto a la situación: «Qué fácil es cómo la gente le puede creer a un hombre y no a una mujer porque la critican porque hace de su vida lo que ella quiere. Entonces a mí me da mucha lata y yo como persona siempre voy a apoyar lo que sé que es real«.

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