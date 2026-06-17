La confesión que remece al mundo del espectáculo: «Fue muy agresivo (…) y nunca le dijo a mi hermana que también le gustaban los hombres»

Continúa la polémica entre Gatita Veve y Frank Low, donde ella lo acusó de constantes maltratos y agresiones físicas. Pero ahora, el hijo del actor Francisco López aseguró que todo fue al revés, y que él fue víctima de la creadora de contenido.

Quien también tuvo para hablar fue Ignacia Michelson, y es que su hermana tuvo también una relación con el involucrado. La modelo y DJ le prestó ropa a Gatita Veve, y reveló algunas cosas sobre el cantante.

Ignacia Michelson arremetió con todo

A través de un video en sus redes sociales, Michelson se refirió al respecto: «Voy a hablar un tema porque siento que es muy importante hablarlo. Bueno, primero que todo me está llegando un poco de hate y muchas críticas, pero en verdad no me interesa porque yo siempre voy a alzar la voz cuando siento que es correcto».

«Y si mi corazón dice que tengo que apoyar a alguien porque sé que lo que dice es verdad, lo voy a hacer. Más aún cuando sé que alguien muy cercano a mí, que es mi hermana, vivió cosas muy parecidas con esta persona«, agregó la modelo.

A continuación, detalló un poco más la relación de Frank Low con su hermana: «Él es una persona que fue muy agresiva con mi hermana, se joteaba al mejor amigo de mi hermana, no importa la condición, sino que era el mejor amigo de mi hermana y tampoco nunca le dijo a mi hermana que también le gustaban los hombres, que tampoco tiene absolutamente nada de malo».

«Ustedes saben que a mí también me gustan las mujeres, pero uno tiene que ser muy sincero cuando está en una relación«, explicó Michelson.

Por último, cerró con una reflexión respecto a la situación: «Qué fácil es cómo la gente le puede creer a un hombre y no a una mujer porque la critican porque hace de su vida lo que ella quiere. Entonces a mí me da mucha lata y yo como persona siempre voy a apoyar lo que sé que es real«.

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