«Es lo mejor que he tenido, le pedí matrimonio en la playa. Pero ella me hizo escoger entre mi sueño de ser chico reality, o ella. Y escogí mi sueño»

Dentro del encierro en Vecinos Al Límite se generó una dinámica, como es de costumbre, con el objetivo de conocer un poco más a los participantes. En este caso, se trataba de las mejores historias de amor de los integrantes del reality.

Al respecto, una de las historias que más llamó la atención de la gente fue la de Leonardo Vallana, «El Princeso«. Según él, perdió al amor de su vida por seguir su sueño, que era justamente, convertirse en un chico reality.

La sincera confesión de Princeso

En conversación con Karla Constant, quien guía las dinámicas dentro de Vecinos Al Límite, los participantes se sinceraron sobre su historia amorosa.

Según consignó La Cuarta, Princeso comenzó relatando sobre la relación de 8 años con su exesposa Giselle: «(Al principio) no me convenía porque venía recién divorciándose, pero se convirtió en la relación más hermosa y linda de mi vida. Con el sexo más maravilloso».

«Es lo mejor que he tenido, incluso le pedí matrimonio en una cita en la playa. Pero ella me hizo escoger entre mi sueño de ser chico reality, o ella. Y escogí mi sueño», reveló el influencer.

Eso sí, aseguró que todo se debió a un tema psicológico: «Pero fue más que todo su inseguridad, porque yo quería ser actor, me lo negaron; trabajar de promotor, no podía; ella quería que yo me quedara ahí».

Incluso, Karla Constant le preguntó si podría estar casado, y al mismo tiempo continuar su carrera como chico reality. Princeso le respondió que sí: «Yo le dije la última vez: ‘Tú fuiste egoísta. Nosotros estaríamos juntos, de no haber sido así«, cerró.

Leer también en Radio Corazón: La confesión que remece al mundo del espectáculo: «Fue muy agresivo (…) y nunca le dijo a mi hermana que también le gustaban los hombres»

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google