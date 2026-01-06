Destacada competidora de Fiebre de Baile reveló que se encuentra en una relación con popular periodista: «Estoy muy feliz»

Durante los últimos días, comenzaron a circular fuertes especulaciones sobre un posible romance que involucraría a una de las figuras más comentadas de Fiebre de Baile y a un conocido periodista.

El misterio creció en redes sociales, hasta que finalmente fue ella quien despejó todas las dudas.

Carlyn Romero confirmó que su corazón no está solo. La influencer reconoció que se encuentra en un gran momento personal, según consignó FMDOS.

La revelación se dio luego de que, hace algunos días, en el estelar de CHV se adelantara que su nueva pareja se llamaba Matías. Ahora, la propia Carlyn decidió referirse al tema.

“Quiero hablar de esto un poco luego, porque siento que están pasando cosas mucho más importantes que mi vida amorosa… Pero sí, estoy muy feliz con mi corazoncito; me siento muy amada y muy consentida”, expresó. Luego reafirmó su emoción y señaló que «estoy muy feliz».

¿Quién es Matías Olguín, la nueva pareja de Carlyn Romero?

La nueva pareja de la bailarina es Matías Olguín, un popular periodista con amplia presencia en redes sociales. Además de su trabajo en comunicaciones, cuenta con un mágister en Neurociencias y destaca como atleta, siendo parte del team Nike como corredor.

El comunicador ha trabajado en distintos medios, y hasta hace poco formó parte de Canal 13. En plataformas digitales suma una gran comunidad de seguidores, donde ya se han visto muestras de cariño por parte de Carlyn, quien no ha dudado en dedicarle tiernos mensajes.

