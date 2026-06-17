«¡A ti te hablo! ¡Tú tienes que hacerte responsable! Y si tienes que vender tu Mercedes y tu propiedad de 1 millón de dólares en Vitacura… véndela!»

Este martes en Zona de Estrellas tomaron contacto nuevamente con Luis Zapata, padre de Mayerson, quien se encuentra en estado crítico tras el accidente que protagonizó Fran Maira.

Él acusó un abandono de parte de la familia de la influencer, así como también, falta de interés, y nulo apoyo económico. Según la familia Maira la indemnización que exigieron fue la razón de su distanciamiento, y es que era de 500 millones de pesos.

En el contacto con el programa de farándula, Luis Zapata explicó que se trata de una indemnización de por vida, ya que el joven está en estado vegetativo, por lo que el monto no es exagerado, considerando además que necesitará a alguien que lo cuide permanentemente.

Panelista de TV explotó en vivo contra papá de Fran Maira

El panel de Zona de Estrellas se conmovió con la situación sobre todo, Javier Fernández, estilista y parte del programa, quien apuntó directamente contra Alejandro Maira, padre y manager de la influencer.

De entrada, comentó: «Estamos hablando de gente poderosa«.

«Él se tiene que hacer responsable de todo esto, de fregarle la vida a una persona, de fregarle la vida a una familia», agregó Javier Fernández.

Pero eso no fue todo, ya que le mandó un duro recado directamente: «Alejandro Maira Larraín ¡A ti te hablo! ¡Tú tienes que hacerte responsable de esto! ¡Y si tienes que vender tu Mercedes y tu propiedad de 1 millón de dólares en Vitacura… véndela!«.

«¡Sé un poco empático con una persona a la que le fregaron la vida! Yo estoy totalmente conmovido, me duele el alma», cerró el opinólogo.

La respuesta de ella

Más tarde, el medio «Quién Dijo Qué«, compartió en Instagram el momento del descargo, y Fran Maira respondió en los comentarios al panelista.

«Pero ¿qué habla este estilista ? Quién es? Tendrá reunión de pauta para informarse? A mí me parece brutal el nivel de mentiras… por último, date el tiempo de averiguar correctamente lo que vas a decir para así no DESINFORMAR gratuitamente», escribió la influencer.

«Ya entiendo por qué este tipo está en ese canal… terrible el nivel de ignorancia… Ojalá tuviéramos propiedades de esos valores en algún lado 🤣🤣 porfa, avísame dónde están para ir? Gente poderosa? Que se tomó este«, cerró.

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