«La Voz de los Mundiales»: Fallece histórica figura de radio y televisión a sus 85 años

El periodismo deportivo chileno enfrenta una jornada de luto tras confirmarse este miércoles la muerte de Hans Marwitz, reconocido relator que marcó a generaciones de hinchas con su inconfundible estilo en radio y televisión.

La noticia fue informada por familiares del comunicador a Radio ADN. Conocido popularmente como «El Gringo», Marwitz construyó una extensa trayectoria ligada al fútbol y a las transmisiones deportivas más importantes del país.

Fallece histórico locutor de radio y televisión chileno a sus 85 años

Hans Marwitz inició su carrera en el relato deportivo en 1960, cuando tenía apenas 19 años. Su debut ocurrió en Radio Corporación, donde reemplazó de emergencia al histórico relator Raúl Prado Cavada.

A partir de ese momento desarrolló una destacada carrera en distintos medios radiales. Formó parte del emblemático programa Más Deporte en Radio Nacional de Chile, posteriormente trabajó en Radio Cooperativa y más adelante también integró el equipo de Radio Biobío.

Su llegada a la televisión ocurrió en 1989, cuando se incorporó al área deportiva de Canal 13. Desde esa vitrina alcanzó una mayor notoriedad gracias a su participación en importantes coberturas futbolísticas.

Durante su trayectoria, el locutor es recordado por relatar grandes eventos internacionales. Entre ellos, distintas ediciones de la Copa América y las Copas Mundiales, consolidándose como una de las voces más reconocidas del periodismo deportivo chileno.

La partida de Hans Marwitz generó pesar entre colegas, auditores y fanáticos del fútbol, quienes lo recuerdan como una figura fundamental de las transmisiones deportivas en Chile. Tanto así, que se ganó el apodo «La Voz de Los Mundiales«, tras cubrir tres citas plantearias en el siglo pasado.

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